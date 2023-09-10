Новая Зеландия квалифицировалась на ОИ-2024

В Окленде (Новая Зеландия) в субботу, 9 сентября, прошёл финал мужского квалификационного турнира на Олимпийские игры-2024 в зоне Океании. Хозяева поля в решающем матче разгромили сборную Фиджи со счётом 9:0. Один из футболистов команды Новой Зеландии Райли Бидойс забил в этой встрече пять голов.
На данный момент известны уже 10 из 16 участников мужского футбольного турнира ОИ-2024. Новая Зеландия присоединилась к ранее выигравшим путёвки на Игры командам Франции, США, Доминиканской Республики, Испании, Израиля, Украины, Марокко, Египта и Мали.
Оставшиеся шесть мест будут разыграны в 2024 году. Их получат две лучшие сборные предолимпийского турнира для команд Южной Америки в Венесуэле. Ещё три места достанутся призёрам Кубка Азии U-23, хозяином которого будет Катар. Финальная путёвка будет разыграна в стыковом матче в Париже между Гвинеей, занявшей четвёртое место в отборе в Африке, и четвёртой командой Кубка Азии U-23.
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