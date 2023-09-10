Тони Кроос рассказал о проблеме грядущих матчей «Реала» с «Унионом» в ЛЧ
Поделиться
Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от матчей против «Униона», «Наполи» и «Браги» в группе Лиге чемпионов.
«У нас будут относительно хорошие и короткие поездки. Побываем в Германии, Португалии и Италии. Всегда приятно об этом думать. Но позвольте мне немного предупредить об «Унионе» – знаю эту команду, видел несколько матчей, это будет непростой соперник.
Наконец, конечно, должен сказать, что моя семья всегда на первом месте. Но у меня есть проблема, потому что «Унион» – часть моей футбольной семьи. Поэтому это не так просто, пока не хочу брать на себя какие-либо обязательства», — приводит слова Крооса AS.
Отметим, в берлинском «Унионе» раньше работал младший брат Тони – Феликс Кроос.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 сентября 2023
-
06:30
-
06:11
-
05:54
-
05:49
-
05:43
-
04:49
-
04:37
-
04:16
-
02:59
-
00:55
-
00:52
-
00:41
-
00:37
-
00:36
-
00:27
-
00:15
-
00:09
-
00:03
- 9 сентября 2023
-
23:55
-
23:46
-
23:45
-
23:43
-
23:37
-
23:33
-
23:26
-
23:22
-
23:15
-
23:12
-
23:02
-
22:57
-
22:52
-
22:44
-
22:41
-
22:25
-
22:22
Партнерский контент