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Тони Кроос рассказал о проблеме грядущих матчей «Реала» с «Унионом» в ЛЧ

Тони Кроос рассказал о проблеме грядущих матчей «Реала» с «Унионом» в ЛЧ
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от матчей против «Униона», «Наполи» и «Браги» в группе Лиге чемпионов.

«У нас будут относительно хорошие и короткие поездки. Побываем в Германии, Португалии и Италии. Всегда приятно об этом думать. Но позвольте мне немного предупредить об «Унионе» – знаю эту команду, видел несколько матчей, это будет непростой соперник.

Наконец, конечно, должен сказать, что моя семья всегда на первом месте. Но у меня есть проблема, потому что «Унион» – часть моей футбольной семьи. Поэтому это не так просто, пока не хочу брать на себя какие-либо обязательства», — приводит слова Крооса AS.

Отметим, в берлинском «Унионе» раньше работал младший брат Тони – Феликс Кроос.

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