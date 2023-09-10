Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Финляндия — Дания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сандро Тонали — о ничьей с Северной Македонией: это не то, на что мы надеялись

Сандро Тонали — о ничьей с Северной Македонией: это не то, на что мы надеялись
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Италии и «Ньюкасла» Сандро Тонали поделился впечатлениями после матча Северная Македония — Италия, который завершился ничьей.

«Это не то, на что мы надеялись, это не тот результат, с которым мы хотели вернуться домой. Правильно, что соперники празднуют. Но теперь мы должны собраться и начать заново, мы должны продолжать работать и хорошо подготовиться к матчу со сборной Украины. У нас были возможности забить на протяжении всего матча, мы играли хорошо. Но они здорово отреагировали в последние четверть часа игры и воспользовались своими немногочисленными шансами. Мы терпели в этом матче, но этого недостаточно для того, чтобы обыграть их», – приводит слова Тонали сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, вчера, 9 сентября, в квалификации к Евро-2024 сборная Италия сыграла с Северной Македонией. Команды разошлись миром — 1:1.

Материалы по теме
Спаллетти — о ничьей с Северной Македонией: на таком газоне невозможно отдать пас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android