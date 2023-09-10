«Изменения будут». Тренер Казахстана Адиев — о матче с Северной Ирландией

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился ожиданиями от матча 6-го тура группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Северной Ирландии. Встреча состоится сегодня, 10 сентября. Начало игры — в 16:00 мск.
«Изменения будут. Готовясь к прошлому матчу, мы понимали, что будут изменения. Каждая игра вносит коррективы.
Их команда испытывает большие проблемы с составом. Хотел бы поддержать коллегу по цеху. У нас свои проблемы, мы проиграли последнюю игру и нужно теперь реабилитироваться. Мы знаем, что они перестроились в другую схему. Есть определенные наметки, надеюсь, они у нас получатся.
Все поражения тяжёлые. Мы тоже испытываем неудовлетворенность в связи с поражением от Финляндии. Это часть футбола, мы все хорошо умеем принимать победы, но мало кто может достойно выдерживать поражения. Думаю, мы с этим справились. Конечно, я рад, что мы смогли одержать гостевую победу. Это уже история, мы даже не стали брать отрезки гостевой игры с Северной Ирландией», — приводит слова Адиева официальный сайт Федерации футбола Казахстана.
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