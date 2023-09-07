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Казахстан — Финляндия — 0:1, обзор матча отборочного цикла Евро-2024, гол Антмана, 7 сентября 2023 года

Сказка Казахстана — всё? Команда Адиева безнадёжно уступила конкуренту за выход на Евро
Никита Паглазов
Казахстан — Финляндия – 0:1, обзор матча
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Теперь у казахстанцев не осталось права на ошибку.

Сборная Казахстана до сегодняшнего дня – неожиданный лидер группы Н в отборе на Евро-2024. Команда Магомеда Адиева набрала девять очков в четырёх встречах, обгоняла в таблице Данию, Словению, Северную Ирландию и Сан-Марино. Но делила первую строчку с Финляндией. И именно с финнами команде предстояла очная игра. Она любопытна с точки зрения раскладов. Набранные очки позволили бы Казахстану продолжить борьбу за место в топ-2, а поражение серьёзно ударило бы по амбициям.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа H. 5-й тур
07 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 1
Финляндия
0:1 Антман – 78'    

С первых минут встреча приняла сдержанный характер. В начале неплохой удар получился у лидера казахстанцев Бактиёра Зайнутдинова, но в первом тайме сложно вспомнить другие моменты от хозяев. Финляндия же действовала с мячом чуть активнее.

Моменты появлялись у форварда Теэму Пукки, неплохо по воротам пробивал Ильмари Нисканен. А ближе к концу первого тайма Финляндия даже забила гол. Но арбитр Раду Мариан Петреску после совещания с судьёй на VAR отменил взятие ворот, так как во время атаки финнов мяч покинул пределы поля. В общем, игра в первые 45 минут совсем не радовала крутыми моментами. Это подтверждает и статистика: 3 – 2 по ударам в пользу Казахстана. Непонятно, в чью пользу встреча шла к ничьей. Вроде бы Казахстан набирает очко, но дома ограничиваться ничейным исходом хотелось не очень.

Нуралы Алип и Теэму Пукки

Нуралы Алип и Теэму Пукки

Фото: EPA/ТАСС

Второй тайм активнее начала Финляндия. Гости чаще владели мячом, не стеснялись наносить удары по воротам, выглядели хладнокровнее. Всё-таки финны – участники чемпионата Европы – 2020, опытные бойцы. А вот Казахстану не всегда хватало понимания, в какой момент надавить на соперника, а когда – успокоиться. Классный момент у Финляндии появился на 62-й минуте. Они организовали контратаку, которую ударом завершал Расмус Шуллер. Но голкипер Казахстана Игорь Шацкий спас команду.

А вот на 78-й минуте вратарь хозяев уже был бессилен. Неплохую комбинацию Финляндии точным ударом завершил полузащитник Оливер Антман. Логичный исход по итогам 30 минут второго тайма.

Оливер Антман

Оливер Антман

Фото: EPA/ТАСС

Финны продолжили давить и после забитого гола. Хотя и хозяева огрызались. Например, Рамазан Оразов простреливал с правого фланга, но никто не подставил ногу. А следом Казахстан чуть не забил с углового. Но времени на то, чтобы отыграться, оставалось не так много. Команда Адиева в итоге не успела забить ответный гол, во второй раз за отборочный цикл уступив дома.

Казахстан занимает второе место после пяти туров, отставая от Финляндии на три очка. Теперь у Дании и Словении есть шанс перегнать казахстанцев в таблице. Датчане принимают Сан-Марино (наверняка обыграют), а словенцы – Северную Ирландию. Маловероятно, что Казахстан по итогам 5-го тура сохранит место в топ-2, дающее право отобраться на Евро-2024. Ситуация становится тяжёлой, но шансы сохраняются. Важно теперь не терять очки и победить Северную Ирландию дома в следующей встрече.

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