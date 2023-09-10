Экс-игрок «Кубани» Селин — об игре сборной России с Египтом: не проиграли — и хорошо

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин поделился мнением относительно прошедшего матча сборной России с олимпийской сборной Египта, который завершился со счётом 1:1, а также целесообразности проводить товарищеские игры в текущих условиях.
«Есть смысл сейчас проводить товарищеские матчи для того, чтобы привлекать новых игроков, показывать им, что они находятся в обойме. Для них это мотивация – то, что тренер сборной следит за ними. Всё равно есть надежда, что рано или поздно сборную России допустят до международных соревнований. Важно, чтобы футболисты понимали, к чему им стремиться.
Наверняка на игре с олимпийской сборной Египта сказалась жара под 40 градусов. Хозяевам было легче адаптироваться, египтяне более привыкшие к такой жаре. Что касается результата, я вообще не обращал бы на него внимания. Не проиграли – и хорошо. Если бы проиграли, резонанс был бы больше. Важнее другое – что молодые футболисты получают опыт игры за национальную команду», — приводит слова Селина «Евро-Футбол.Ру».
- 10 сентября 2023
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