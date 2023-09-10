«Барселона» всерьёз рассматривала покупку защитника «Атлетико» Молину

Минувшим летом «Барселона» была намерена приобрести правого защитника мадридского «Атлетико» Науэля Молину. Об этом информирует Marca.
Сообщается, что главный тренер сине-гранатовых Хави был крайне заинтересован в покупке Молины, однако эта сделка не состоялась, так как «Атлетико» установил высокий ценник на 25-летнего защитника в размере € 90 млн. Помимо этого, наставник «матрасников» Диего Симеоне также не хотел отпускать футболиста. Подчёркивается, что это был уже не первый случай, когда «Барселона» проявляла интерес к аргентинскому футболисту.
Напомним, Молина выступает за мадридский «Атлетико» с сезона-2022/2023. За это время он принял участие в 34 матчах Ла Лиги, в которых отметился пятью голами и двумя голевыми передачами.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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