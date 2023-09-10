Тимощук: Цымбаларь был отличным футболистом с сумасшедшей левой ногой

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высоко оценил бывшего полузащитника московского «Спартака» Илью Цымбаларя и сравнил футболиста с современными игроками.
«Каким я запомнил Цымбаларя? Лично мы с ним не пересекались. Но, конечно, я его знаю, наблюдал за его игрой. Илья был отличным футболистом и хорошим человеком. У него сумасшедшая левая нога, и он хорошо видел поле. Я смотрел некоторые его матчи. Это был классный исполнитель, один из лучших в своё время. Быстрый футболист. Илья рано ушёл из жизни, и хорошо, что есть память о нём.
Есть ли сейчас похожие игроки? Футбол меняется, развивается. Сейчас мало ребят с такой левой ногой. Но игрок такого класса не затерялся бы ни в одной команде», – приводит слова Тимощука «Евро-Футбол.Ру.
Вчера, 9 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве прошёл матч легенд, посвящённый памяти Ильи Цымбаларя. В нём играли команды легенд «Спартака» и сборной мира. Встреча закончилась победой красно-белых со счётом 2:1. В составе «Спартака» отличились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко, а за сборную мира забил Максим Ромащенко.
- 10 сентября 2023
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