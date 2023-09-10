Самедов: Цымбаларь — выдающийся игрок и человек. Счастлив, что удалось поработать вместе

Бывший футболист сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями о матче, посвящённом памяти Ильи Цымбаларя, а также воспоминаниями о легендарном игроке красно-белых.
«Супермероприятие! Надеюсь, что доставили удовольствие болельщикам. Всё хорошо. Цымбаларь был моим тренером и ко мне прекрасно относился. У нас с ним были прекрасные отношения. Я считаю его выдающимися футболистом и человеком. Счастлив, что мне удалось с ним познакомиться и поработать лично.
Был рад всех видеть на вчерашнем матче. Но особенно — Н’Дойе. Мы с ним три сезона провели вместе. Это было здорово», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Вчера, 9 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве прошёл матч легенд, посвящённый памяти Ильи Цымбаларя. В нём встретились команды легенд «Спартака» и сборной мира. Игра закончилась победой красно-белых со счётом 2:1. В составе «Спартака» отличились Александр Ещенко и Роман Павлюченко. За сборную мира забил Максим Ромащенко.
- 10 сентября 2023
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