Самедов: Цымбаларь — выдающийся игрок и человек. Счастлив, что удалось поработать вместе

Бывший футболист сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями о матче, посвящённом памяти Ильи Цымбаларя, а также воспоминаниями о легендарном игроке красно-белых.

«Супермероприятие! Надеюсь, что доставили удовольствие болельщикам. Всё хорошо. Цымбаларь был моим тренером и ко мне прекрасно относился. У нас с ним были прекрасные отношения. Я считаю его выдающимися футболистом и человеком. Счастлив, что мне удалось с ним познакомиться и поработать лично.

Был рад всех видеть на вчерашнем матче. Но особенно — Н’Дойе. Мы с ним три сезона провели вместе. Это было здорово», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вчера, 9 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве прошёл матч легенд, посвящённый памяти Ильи Цымбаларя. В нём встретились команды легенд «Спартака» и сборной мира. Игра закончилась победой красно-белых со счётом 2:1. В составе «Спартака» отличились Александр Ещенко и Роман Павлюченко. За сборную мира забил Максим Ромащенко.