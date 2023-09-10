Агент Сафонов: ЦСКА остро нуждается в усилении. Проблемы во всех линиях, кроме вратарской
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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что московский ЦСКА очень сильно нуждается в усилении.
«Трансферы стоит ждать от первой пятёрки. Думаю, «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» могут взять кого-то. «Краснодар» выглядит укомплектованным.
Остро в усилении нуждаются команды, которые находятся внизу таблицы, но там вопрос финансов. Если говорить про первую восьмёрку, то наиболее остро в усилении нуждается ЦСКА — там есть проблемы во всех линиях, кроме вратарской», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ЦСКА на данный момент после семи сыгранных туров занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда в последнем матче сыграла вничью с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 1:1.
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