«Барселона» хочет урезать де Йонгу зарплату по новому контракту

Каталонская «Барселона» предлагает полузащитнику сборной Нидерландов Френки де Йонгу новый контракт, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб хочет адаптировать новый контракт футболиста к сложной экономической ситуации внутри «Барселоны». Несмотря на то, что нынешнее соглашение игрока действует до 2026 года, сине-гранатовые хотят урезать его зарплату.

Также в материале сообщается, что агенты футболиста не спешат садиться за стол переговоров с «Барсой». Сначала они хотят увидеть явные признаки того, что игрок станет ключевой персоной в команде на ближайшие годы.

Напомним, в прошлом сезоне «Барселона» с де Йонгом в составе выиграла чемпионат Испании по футболу. Френки в сезоне-2022/2023 провёл 43 матча за сине-гранатовых во всех турнирах, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Удар де Йонга в матче 4-го тура Ла Лиги «Осасуна» — «Барселона»:

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