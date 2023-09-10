Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ирландия — Нидерланды. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» хочет урезать де Йонгу зарплату по новому контракту

«Барселона» хочет урезать де Йонгу зарплату по новому контракту
Френки де Йонг
Аудио-версия:
Комментарии

Каталонская «Барселона» предлагает полузащитнику сборной Нидерландов Френки де Йонгу новый контракт, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб хочет адаптировать новый контракт футболиста к сложной экономической ситуации внутри «Барселоны». Несмотря на то, что нынешнее соглашение игрока действует до 2026 года, сине-гранатовые хотят урезать его зарплату.

Также в материале сообщается, что агенты футболиста не спешат садиться за стол переговоров с «Барсой». Сначала они хотят увидеть явные признаки того, что игрок станет ключевой персоной в команде на ближайшие годы.

Напомним, в прошлом сезоне «Барселона» с де Йонгом в составе выиграла чемпионат Испании по футболу. Френки в сезоне-2022/2023 провёл 43 матча за сине-гранатовых во всех турнирах, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Удар де Йонга в матче 4-го тура Ла Лиги «Осасуна» — «Барселона»:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
«Барселона» начала переговоры с Френки де Йонгом о новом контракте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android