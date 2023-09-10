Агент Алексея Сутормина ответил на вопрос, возможен ли переход игрока в ЦСКА
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Александр Клюев, агент 29-летнего полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Алексея Сутормина, рассказал о том, возможен ли переход футболиста в московский ЦСКА.
«Переход в ЦСКА? У Алексея контракт с «Зенитом». Он готовится к предстоящему туру, тем более у него произошло хорошее событие в семье — родилась дочка. Сейчас Алексей работает в футбольном клубе «Зенит», пока больше добавить нечего», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Алексей Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с сине-бело-голубыми полузащитник четыре раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и три раза побеждал в матчах за Суперкубок. Прежде россиянин играл за такие клубы, как «Оренбург», «Волгарь» и «Строгино».
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