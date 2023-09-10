Грановская дважды посетила «Стэмфорд Бридж» за последний месяц без приглашения Боули

Бывший топ-менеджер «Челси» Марина Грановская дважды посетила домашний стадион «Челси» «Стэмфорд Бридж» за последний месяц, оба раза она не была гостьей нынешнего владельца клуба Тодда Боули. Об этом сообщает The Telegraph.

В субботу, 9 сентября, «Челси» провёл «Матч легенд» с мюнхенской «Баварией» в честь Джанлуки Виалли, в котором приняли участие несколько победителей Лиги чемпионов – 2012. Традиционно такие игры посещает множество бывших игроков и сотрудников клуба, и Грановская была замечена среди гостей на среднем ярусе западной трибуны «Стэмфорд Бридж», однако ни лично Боули, ни его компания Clearlake не приглашали бывшего сотрудника «Челси» на мероприятие.

Ранее Грановскую видели на благотворительном матче с участием «Челси» в начале августа. Как разузнали британские журналисты, канадка российского происхождения приобрела билет на общих основаниях, поскольку в «Челси» подтвердили, что владельцы не приглашали Грановскую на «Стэмфорд Бридж» ни разу с тех пор, как она покинула клуб.

Напомним, Марина Грановская покинула должность генерального директора «Челси» в конце июня прошлого года, менее чем через месяц после того, как Боули купил клуб у бывшего владельца Романа Абрамовича. При этом многие бывшие игроки синих до сих пор с теплотой вспоминают её, включая Флорана Малуда и Дидье Дрогба. В частности, Дрогба в прошлом году на своей странице в соцсетях благодарил топ-менеджера за поддержку и вклад в развитие клуба. «Более 19 лет она усердно работала, чтобы построить клуб мирового класса», – написал Дидье.

За время работы Грановской «Челси» завоевал множество трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы, Премьер-лигу и Кубок Англии. В 2021 году она была удостоена награды «Лучший директор клуба в европейском футболе» на церемонии Golden Boy, проводимой итальянцами.