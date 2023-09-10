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Ирландия — Нидерланды. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Нидерланды обыграли Ирландию в квалификации на Евро-2024

Нидерланды обыграли Ирландию в квалификации на Евро-2024
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Завершился матч 6-го тура группы В отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года между национальными командами Ирландии и Нидерландов. Встреча прошла на стадионе «Авива» в Дублине. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто из Боснии и Герцеговины. Нидерланды одержали победу со счётом 2:1.

Уже на четвёртой минуте ирландцы открыли счёт и вышли вперёд благодаря голу нападающего Адама Айды, реализовавшего пенальти. Ближе к середине первого тайма Коди Гакпо сравнял счёт. На 56-й минуте Ваут Вегорст забил победный мяч с передачи защитника Дензела Думфриса.

На данный момент Нидерланды находятся на второй строчке группы В с девятью очками. Ирландия располагается на четвёртой позиции, набрав три очка.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 6-й тур
10 сентября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Ирландия
Окончен
1 : 2
Нидерланды
1:0 Айда – 4'     1:1 Гакпо – 19'     1:2 Вегорст – 56'    
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