Зайнутдинов опубликовал пост после победы сборной Казахстана над Северной Ирландией

Полузащитник турецкого «Бешикташа» и сборной Казахстана по футболу Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал победу над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024.
«Пусть победа восторжествует! Поддерживайте нас и в горе и в радости! Атмосфера на стадионе — огонь!» — написал Зайнутдинов в одной из социальных сетей.
10 сентября в матче 6-го тура квалификации к чемпионату Европы – 2024 сборная Казахстана обыграла Северную Ирландию со счётом 1:0. Голом в этом матче отметился нападающий Максим Самородов. Тем самым команда установила рекорд, набрав 12 очков в отборочном турнире, который проводится под эгидой УЕФА.
Сборная Казахстана на данный момент, проведя шесть игр в группе H в отборе на Евро-2024, занимает второе место, уступая лишь сборной Финляндии по дополнительным показателям.
Огненная речь Адиева в раздевалке после победы Казахстана:
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