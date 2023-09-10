Историческое достижение Казахстана! Выход на Евро снова реален

После недавнего поражения от Финляндии некоторым показалось, что сказка Казахстана в этом отборе на Евро-2024 схлопнулась. Неудивительно. Ведь перед игрой команда делила с соперником первое место. И это в группе, где есть Дания и Словения. Ожидалось, что на своём поле они зацепят как минимум ничью и продолжат гонку. Но итог — минимальное поражение и автоматическое скатывание на четвёртую строчку. Да-да, у них там всё очень плотно. Имея девять очков, команда Магомеда Адиева на три балла отставала от лидирующей Финляндии и на один — от Дании и Словении.

Так что вы понимаете, насколько была важна следующая встреча с Северной Ирландией — аутсайдером группы, у которого набралась только одна победа. И почти нулевые шансы за что-то побороться. Заполненная арена в Астане, президент Токаев на трибунах — от Казахстана ждали полной реабилитации. Не без сложностей, но она состоялась.

Болельщики на матче Казахстан — Северная Ирландия Фото: https://vk.com/kff_team

Видимо, давление от важности матча очень сказалось на хозяевах. В первые минуты у них почти ничего не получалось. Как и у гостей. Лишь куча ошибок при передачах, потери и безуспешные попытки хоть что-то придумать впереди. Зайнутдинов, Бейсебеков вместе с Самородовым при содействии флангов оказались почти выключены из игры. Попытки дальних ударов тоже ничем опасным не заканчивались. Казалось, игра шла до ошибки. Либо до резкого неожиданного решения. Так и вышло.

На 27-й минуте Самородов получил мяч напротив штрафной, но вместо продолжения атаки обвёл соперника и пульнул в дальний угол. Сюрприз для обороны и Пикок-Фаррела. Голкипер прыгнул по направлению удара, но уж слишком точным он получился. Трибуны взревели, Токаев радостно аплодировал моменту.

Максим Самородов Фото: AP/TASS

Уже через три минуты казахстанский форвард получил жёлтую за симуляцию. Видимо, слишком поддался эмоциям и ожидал, что рефери купится на его борьбу в штрафной с Эвансом. Но расслабляться точно было рано. Ведь в концовке тайма соперник активизировался и имел отличный шанс отыграться.

Кеннеди с Макминамином влетели в штрафную, и один отыграл на другого. Казалось, в этом эпизоде проще забить. Но Макминамин слишком вальяжно отнёсся к моменту, и в последнюю секунду мяч с его ноги снял Алип.

В перерыве тренеры сделали пару перестановок. Но Северная Ирландия точно вышла с целью отыграть отставание. Они могли сделать это уже в самом начале, когда Вашингтон подправил удар партнёра, и только мастерство Шацкого позволило сохранить счёт на табло. Гости почувствовали слабость соперника и включили максимальную агрессию. Казахстан завис на своей половине и почти не убегал вперёд. Постоянная опасность, пусть и без гипермоментов. В этот период оставалось только терпеть, что хозяева и делали. Адиев же параллельно делал ещё замены, чтобы хоть как-то изменить происходящее на поле.

Игра стала жёсткой с кучей мелких фолов. Но у Адиева получилось прервать напор соперника. Игра снова перешла в центр поля, а Казахстан и вовсе мог увеличить преимущество до двух мячей. Однако счёт остался таким же — 1:0.

Казахстан впервые набрал 12 очков в отборочной группе Евро — историческое достижение! При этом команда по-прежнему остаётся второй, имея одинаковое количество очков с Финляндией. Всё из-за личных встреч. Но после этой победы команда Магомеда Адиева сделала ещё один шаг к выходу в финальную часть Евро-2024.