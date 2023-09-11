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В «Барселоне» объяснили, почему Марк-Андре тер Штеген капитан клуба

В «Барселоне» объяснили, почему Марк-Андре тер Штеген капитан клуба
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Советник президента «Барселоны» Энрик Масип высказался о голкипере и капитане команды Марк-Андре тер Штегене.

«Он является примером и именно поэтому он капитан. Преданность «Барселоне» проявляется так. Он человек, который хочет продолжить работу в «Барсе» и помочь клубу. Он продлевает свой контракт и помогает с зарплатой, зная, что таким образом он сможет привлечь игроков, которые усилят клуб. Преданность «Барселоне» демонстрируется действиями, а не словами. Он является примером для многих, в том числе и в детских секциях», – приводит слова Масипа Sport.es.

31-летний тер Штеген — воспитанник мёнхенгладбахской «Боруссии». В «Барселону» немецкий голкипер перешёл в июле 2014 года. Каталонцы заплатили за трансфер тер Штегена € 12 млн.

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