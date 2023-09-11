Юрий Сёмин: уровень Хвичи Кварацхелии соответствует «Барселоне»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин считает, что уровень полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии соответствует «Барселоне».

«Я думаю, что по своему стилю Хвича как раз подходит «Барселоне», это его команда. И второй очень важный момент: он молодой и прогрессирующий игрок. Думаю, что уровень Кварацхелии соответствует «Барселоне». Стоит ли Хвича 100 миллионов? Это спорный момент, ответ на который дать сложно. Раз на рынке есть такие цифры, а он ведущий игрок Европы, он стоит этих денег», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В сезоне-2022/2023 Кварацхелия провёл 43 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.