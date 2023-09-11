Робсон: Промес спокойно мог играть и в топ-5 лиг, он чем-то напоминает меня
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Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон рассказал, какой футболист из нынешнего состава красно-белых его впечатляет. Робсон выделил нидерландского нападающего Квинси Промеса, который, по его мнению, мог бы спокойно играть в топ-5 чемпионатов.
«Какой игрок в основном составе «Спартака» больше всего впечатляет? Пожалуй, Промес. Он второй раз уже приехал в Россию, у него отличная техника. Он игрок высокого класса, спокойно мог играть и в топ-5 лиг. Мне он нравится, может, чем-то и напоминает меня самого», — приводит слова Робсона «Советский спорт».
В текущем сезоне 31-летний нидерландский игрок принял участие в девяти матчах москвичей во всех турнирах. В этих встречах полузащитник записал на свой счёт три гола и четыре результативные передачи.
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