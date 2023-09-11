Владельцы «Ювентуса» приняли решение продать клуб и приступили к поиску покупателей

Семья предпринимателей Аньелли, владеющая правами на «Ювентус», приняла решение продать футбольный клуб и приступила к поиску потенциальных покупателей, сообщает издание Il Giornale.

По сведениям источника, в настоящий момент продажа клуба считается шагом нелёгким, но уже не невозможным. Отмечается, что при рыночной стоимости «Ювентуса» в размере € 800 млн продать его могут за сумму в € 1,5 млрд. Семья Аньелли владеет «Ювентусом» на протяжении сотни лет. В ноябре 2022 года президент туринского клуба Андреа Аньелли покинул должность на фоне расследования финансовых махинаций. Он возглавлял клуб с 2010 года.

В прошлом сезоне «Ювентус» занял седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 62 очка. 10 очков с туринцев сняли за финансовые нарушения.