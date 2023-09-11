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Вахания: Фернандес в «Зените»? Команде-чемпиону нужен результат здесь и сейчас

Вахания: Фернандес в «Зените»? Команде-чемпиону нужен результат здесь и сейчас
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Защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания поделился мнением о приходе футболиста Марио Фернандеса в «Зенит».

«Все говорят, что воспитанникам в «Зените» дают мало шансов. Но я понимал, что на моей позиции очень большая конкуренция. Там в составе только справа могли сыграть трое – Адамов, Караваев и Сутормин. Сейчас ещё добавился Марио Фернандес. Не расстраивает, что шансов молодым почти не дают, но на мою позицию приглашается уже возрастной Фернандес? Нет, я нормально к этому отношусь. Это команда-чемпион, которой нужен результат здесь и сейчас. У них нет финансовых проблем, чтобы купить футболиста. Почему бы это не сделать? Я давно это понимал и предполагал, что мне придётся быть готовым покинуть клуб», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Фернандес подписал контракт с «Зенитом» 17 июля. В тот же день Вахания, игравший 17 лет в системе петербургского клуба, стал игроком «Ростова».

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