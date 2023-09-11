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Президент «Урала» ответил на вопрос о возможном подписании Щенникова

Президент «Урала» ответил на вопрос о возможном подписании Щенникова
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном подписании бывшего защитника ЦСКА и сборной России Георгия Щенникова.

«Георгий — хороший футболист, но у нас состав укомплектован полностью. У «Урала» пока нет никакого интереса к нему», — приводит слова Григория Иванова Legalbet.

Напомним, Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона‑2022/2023. На данный момент Георгий пребывает в статусе свободного агента и ждёт предложений.

Щенников является воспитанником академии ЦСКА, на протяжении всей карьеры защищал цвета армейцев. На счету защитника десять голов и 15 результативных передач в 391 матче за ЦСКА. Вместе с красно-синими Георгий трижды становился чемпионом России и четыре раза выигрывал Кубок страны.

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