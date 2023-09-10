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Футбольный агент Сергей Пушкин: Щенников не останется без клуба

Футбольный агент Сергей Пушкин: Щенников не останется без клуба
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Футбольный агент Сергей Пушкин высказался относительно будущего 32-летнего защитника Георгия Щенникова.

«На данный момент конкретики никакой нет. Сейчас мы рассматриваем все варианты. Георгий без клуба не останется», — сказал агент «РБ Спорт».

Напомним, ещё 30 июня у футболиста истёк контракт с московским ЦСКА, воспитанником которого он является. На текущий момент Щенников находится в статусе свободного агента.

Щенников принял участие в 367 матчах за ЦСКА во всех официальных турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс. Ранее сообщалось, что Щенников хочет продолжить карьеру в России.

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