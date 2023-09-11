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В RFEF подтвердили уход Рубиалеса с поста президента

В RFEF подтвердили уход Рубиалеса с поста президента
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В Королевской федерации футбола Испании подтвердили уход Луиса Рубиалеса с поста президента организации после сексистского скандала.

«Королевская федерация футбола Испании подтверждает, что Луис Рубиалес подал в отставку. Кроме того, он также уходит с поста вице-президента УЕФА», — сообщается на официальном сайте RFEF.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, что Рубиалес чуть ранее сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.

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