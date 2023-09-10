Луис Рубиалес заявил об отставке

Президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес выступил с официальным заявлением об отставке.
«Я не хочу, чтобы испанский футбол пострадал от всей этой непропорциональной кампании, и, прежде всего, я принимаю это решение после того, как убедился, что мой уход будет способствовать стабильности, которая позволит Европе и Африке сохранить мечту о чемпионате мира – 2030 и провести крупнейшее событие мира в нашей стране. Я должен смотреть вперёд, смотреть в будущее.
Теперь есть кое-что, что меня беспокоит. Я верю в истину и сделаю всё, что в моих силах, чтобы правда восторжествовала. Мои дочери, моя семья и люди, которые меня поддерживают, пострадали от чрезмерного преследования, а также от последствий лжи, но верно и то, что на улице, с каждым днём всё больше и больше преобладает правда. Я передаю всем сотрудникам, членам собрания, федерациям и людям от футбола в целом крепкие объятия. Желаю вам удачи. Спасибо всем, кто поддерживал меня в это время», – приводит текст заявление Рубиалеса Marca.
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