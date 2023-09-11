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Адиев: какое бы большое предложение мне ни сделали, из Казахстана сейчас не уйду

Адиев: какое бы большое предложение мне ни сделали, из Казахстана сейчас не уйду
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Главный тренер Казахстана Магомед Адиев признался, что ему поступали предложения по работе из России, однако он не намерен уходить из сборной в ближайшее время.

«Из России были и предложения, и разговоры. Сейчас сложный период. Какое бы предложение мне сейчас ни поступило, каким бы большим оно ни было, вплоть до работы моей мечты — я не встану и не уйду из сборной Казахстана. У меня есть обязательства перед страной и людьми. У нас впервые появился такой шанс — за него надо побороться, довести дело до конца.

И только тогда, когда отыграем отбор, можно будет рассуждать о каких-то предложениях. Я всем сказал: «Ребята, спасибо за интерес и приглашение — мне это очень приятно, но я не готов сейчас даже рассматривать». Мне надо закончить этот отбор, а потом можно будет о чём-то разговаривать», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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