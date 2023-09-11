Адиев: какое бы большое предложение мне ни сделали, из Казахстана сейчас не уйду

Главный тренер Казахстана Магомед Адиев признался, что ему поступали предложения по работе из России, однако он не намерен уходить из сборной в ближайшее время.
«Из России были и предложения, и разговоры. Сейчас сложный период. Какое бы предложение мне сейчас ни поступило, каким бы большим оно ни было, вплоть до работы моей мечты — я не встану и не уйду из сборной Казахстана. У меня есть обязательства перед страной и людьми. У нас впервые появился такой шанс — за него надо побороться, довести дело до конца.
И только тогда, когда отыграем отбор, можно будет рассуждать о каких-то предложениях. Я всем сказал: «Ребята, спасибо за интерес и приглашение — мне это очень приятно, но я не готов сейчас даже рассматривать». Мне надо закончить этот отбор, а потом можно будет о чём-то разговаривать», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 11 сентября 2023
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