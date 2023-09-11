Тебас — об уходе Рубиалеса: это крупнее, чем новость о теракте 11 сентября

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об уходе Луиса Рубиалеса с поста президента Королевской федерации футбола Испании.
«Я не буду давать заявлений, потому что хочу услышать двухчасовое интервью, которое он дал. Мы прошли путь от президента, отстранённого от должности, до ушедшего в отставку. Знаете, я не собираюсь высказывать мнение о его руководстве. Репутационный ущерб, который наносится испанскому футболу, огромен. Это крупнейшая новость в сфере цифровых медиа в истории. Крупнее, чем новость о теракте 11 сентября 2001 года», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.
Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, что Рубиалес чуть ранее сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.
- 11 сентября 2023
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