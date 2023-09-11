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«Тоттенхэм» договорился с «Хайдуком» о подписании защитника Вушковича — Романо

«Тоттенхэм» договорился с «Хайдуком» о подписании защитника Вушковича — Романо
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«Тоттенхэм» на этой неделе завершит подписание защитника «Хайдука» Луки Вушковича. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, представители «шпор» заканчивают работу над оформлением всей необходимой документации по трансферу молодого футболиста. Отмечается, что на 16-летнего хорватского игрока претендовали ещё пять европейских топ-клубов.

В прошлом сезоне Вушкович провёл 11 матчей за «Хайдук» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Ранее сообщалось о попытке «Аль-Иттихада» подписать нападающего «Тоттенхэма» Ришарлисона в последние часы прошедшего трансферного окна.

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