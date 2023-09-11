Баринов — о дне рождения: каждый год загадываю одно и то же, но не сбывается
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Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов рассказал о том, что его поздравили с днём рождения в команде и что он каждый год загадывает одно и то же. Сегодня футболисту исполнилось 27 лет.
«Ребята поздравили, на теории уже Валерий Георгиевич поздравил и вся команда. Что он мне пожелал? Ничего. Просто поздравил. Сам я себе желаю в первую очередь здоровья. С остальным справлюсь. Когда задуваю свечки, загадываю одно и то же желание, но что-то ничего не происходит. Поэтому пожелаю просто здоровья», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Завтра, 12 сентября, состоится товарищеская встреча между национальными командами Катара и России. Начало игры — в 18:15 по московскому времени.
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