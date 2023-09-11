Баринов: супер, что Катар согласился с нами сыграть. Должен быть хороший матч

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Катара. Встреча состоится завтра, 12 сентября. Начало игры — в 18:15 мск.

«Я уже был в Катаре, но там был чемпионат мира, а тут товарищеская игра – двоякие ощущения. Не сожаление, нет… Так получилось. Это жизнь. Супер, что Катар согласился с нами сыграть. Хороший соперник, должна получиться хорошая игра», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сегодня, 11 сентября, другой состав национальной команды России встретится с олимпийской сборной Египта. Команды будут играть на стадионе «Суэц» в Суэце (Египт). Начало встречи — в 19:00 мск. Ранее, 7 сентября, соперники провели первый товарищеский матч, который завершился вничью — 1:1.