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Игорь Федотов отреагировал на назначение российских судей на матч женской Лиги наций

Игорь Федотов отреагировал на назначение российских судей на матч женской Лиги наций
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Арбитр Игорь Федотов поделился мнением на тему назначения бригады российских арбитров, возглавляемой Верой Опейкиной, на матч женской Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Армении и Казахстана.

«Если бы наших судей назначили на серьёзные европейские сборные, то можно было бы говорить, что лёд тронулся. Пока не вижу здесь никаких сдвигов. Назначили — молодцы. Это определённо плюс. Новость меня не удивила, не такие это сборные. Удивило бы назначение на Германию, Швейцарию, Нидерланды.

Объяснение простое: Карасёв съездил на сборы. Назначать будут всех», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Встреча состоится 26 сентября в Армении. Опейкиной будут помогать Екатерина Курочкина, Елена Собчук и Надежда Горинова. Это первое назначение российских судей на официальный международный матч с весны 2022 года.

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