Игорь Федотов отреагировал на назначение российских судей на матч женской Лиги наций

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением на тему назначения бригады российских арбитров, возглавляемой Верой Опейкиной, на матч женской Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Армении и Казахстана.
«Если бы наших судей назначили на серьёзные европейские сборные, то можно было бы говорить, что лёд тронулся. Пока не вижу здесь никаких сдвигов. Назначили — молодцы. Это определённо плюс. Новость меня не удивила, не такие это сборные. Удивило бы назначение на Германию, Швейцарию, Нидерланды.
Объяснение простое: Карасёв съездил на сборы. Назначать будут всех», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Встреча состоится 26 сентября в Армении. Опейкиной будут помогать Екатерина Курочкина, Елена Собчук и Надежда Горинова. Это первое назначение российских судей на официальный международный матч с весны 2022 года.
- 11 сентября 2023
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