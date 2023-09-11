Нагорных: сумма обязательного выкупа Изидора «Зенитом» — € 4 млн плюс бонусы

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о деталях трансфера нападающего Вильсона Изидора в «Зенит».
«Последние нюансы контракта не видел, потому что находился в дороге во Владивосток. Работа по трансферу шла практически до самого подписания. Могу вас уверить в том, что предложение «Зенита» абсолютно точно лучше того, что мы получали из-за границы. Мы полностью закроем все расходы, которые клуб понёс в связи с приобретением Изидора, и всё, что было выплачено футболисту в период нахождения в «Локомотиве». Для «Локомотива» этот контракт выгоден.
Сумма обязательного выкупа составляет € 4 млн плюс бонусы. В общей сложности получается в районе € 6 млн. Не сразу, но в течение полутора лет, и это нас устраивает.
Агент Изидора говорил другое про предложения «Марселя» и «Метца»? Агент может говорить что угодно. Предложения «Метца» и «Марселя» были абсолютно несопоставимы с тем контрактом, который предложил «Зенит». Скажем так, суммы отличаются в разы», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».
- 11 сентября 2023
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