Нагорных: сумма обязательного выкупа Изидора «Зенитом» — € 4 млн плюс бонусы

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о деталях трансфера нападающего Вильсона Изидора в «Зенит».

«Последние нюансы контракта не видел, потому что находился в дороге во Владивосток. Работа по трансферу шла практически до самого подписания. Могу вас уверить в том, что предложение «Зенита» абсолютно точно лучше того, что мы получали из-за границы. Мы полностью закроем все расходы, которые клуб понёс в связи с приобретением Изидора, и всё, что было выплачено футболисту в период нахождения в «Локомотиве». Для «Локомотива» этот контракт выгоден.

Сумма обязательного выкупа составляет € 4 млн плюс бонусы. В общей сложности получается в районе € 6 млн. Не сразу, но в течение полутора лет, и это нас устраивает.

Агент Изидора говорил другое про предложения «Марселя» и «Метца»? Агент может говорить что угодно. Предложения «Метца» и «Марселя» были абсолютно несопоставимы с тем контрактом, который предложил «Зенит». Скажем так, суммы отличаются в разы», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».