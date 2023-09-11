Угочукву — о решении перейти в «Челси»: второго предложения от такого клуба может не быть

Полузащитник «Челси» Лесли Угочукву рассказал о своём решении перейти в лондонский клуб.
«Некоторые люди до сих пор продолжают говорить мне: «Ты молод, почему ты перешёл именно в «Челси»?».
Я отвечаю им: «Есть поезда, которые не ходят дважды». Второго предложения от такого клуба может и не быть», — приводит слова Угочукву журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В текущем сезоне французский хавбек провёл три матча за «Челси» во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость Угочукву, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.
Ранее экс-нападающий «Монпелье» Элье Ваи рассказал, почему отказался от варианта с переходом в «Челси».
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