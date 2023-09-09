Форвард «Ланса» Ваи: я не хотел переходить в «Челси» только ради самого факта перехода

Нападающий «Ланса» Элье Ваи высказался о сорвавшемся переходе в лондонский «Челси» в прошедшее летнее трансферное окно. Напомним, форвард в конце августа перешёл в нынешний клуб из «Монпелье» за € 30 млн.
«Я не хотел переходить в «Челси» только ради самого факта перехода.
«Айнтрахт» был ближе к трансферу. Даже ближе, чем «Челси». Но им нужно было дождаться ухода Коло Муани, а это было долго и проблематично», — приводит слова Ваи журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В прошлом сезоне форвард провёл 33 матча за «Монпелье» во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Лансом» действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
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