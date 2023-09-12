Александр Юшин ответил, что готов к переходу в российский топ-клуб

Нападающий екатеринбургского «Урала» Александр Юшин ответил, что готов к переходу в топ-клуб Российской Премьер-Лиги.

«Этим летом у меня не было предложений о переходе. Чувствую ли, что я готов к переходу в российский топ-клуб? Однозначно да», — приводит слова Юшина Sport24.

28-летний Александр Юшин попал в список из 49 игроков, вызванных на сентябрьский сбор национальной команды России. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провёл семь матчей, в который отметился одной голевой передачей. Также на его счету три игры и один гол в Фонбет Кубке России. Контракт игрока с «Уралом» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тыс.