Александр Юшин ответил, что готов к переходу в российский топ-клуб
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Нападающий екатеринбургского «Урала» Александр Юшин ответил, что готов к переходу в топ-клуб Российской Премьер-Лиги.
«Этим летом у меня не было предложений о переходе. Чувствую ли, что я готов к переходу в российский топ-клуб? Однозначно да», — приводит слова Юшина Sport24.
28-летний Александр Юшин попал в список из 49 игроков, вызванных на сентябрьский сбор национальной команды России. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провёл семь матчей, в который отметился одной голевой передачей. Также на его счету три игры и один гол в Фонбет Кубке России. Контракт игрока с «Уралом» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тыс.
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