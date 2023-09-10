Игрок «Урала» Юшин: после вызова в сборную сбылась мечта, и не одна уже

Нападающий «Урала» Александр Юшин рассказал о пребывании в расположении сборной России.
«Вызов в сборную много для меня значит. Это даёт дополнительную мотивацию, глоток свежего воздуха. Адаптация в сборной проходит хорошо, ребята все общительные.
Могу сказать, что после вызова в сборную сбылась мечта, и не одна уже. Сначала одна сбылась, сейчас — другая. Следующую уже загадал, но пока говорить не буду. Связано в целом с моей карьерой», — приводит слова Юшина Sport24.
28-летний Юшин попал в список из 49 игроков, вызванных на сентябрьский сбор национальной команды. В нынешнем сезоне форвард провёл десять матчей за «Урал» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тысяч.
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