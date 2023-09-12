Гарет Саутгейт: у Мудрика хороший потенциал. «Челси» ещё придётся его раскрыть

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о вингере сборной Украины и лондонского «Челси» Михаиле Мудрике. Напомним, национальные команды сыграли вничью в рамках отборочного матча на Евро-2024 (1:1). В составе украинцев отличился игрок обороны Александр Зинченко, за Англию забил защитник Кайл Уолкер.

«Уолкер показал мастерскую игру в обороне, опекая очень хорошего вингера. Многим тренерам понятно, что потенциал Мудрика оценивается очень высоко, несмотря на проблемы, с которыми ему пришлось столкнуться. «Челси» ещё придётся раскрыть этот потенциал, но кажется очевидным, что в команде есть игрок, с которым можно работать и который может достичь вершины», — приводит слова Саутгейта Vse-pro-sport.com.

В текущем сезоне Мудрик провёл за «Челси» три матча во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.