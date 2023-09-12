Личка: Бальбуэна и Карраскаль не будут готовы к игре с «Пари НН»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка сообщил, что парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна и колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль не будут готовы к игре 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» из-за позднего возвращения с матчей национальных команд.
«Бальбуэна и Карраскаль играют в ночь на среду. Потом им предстоит отправиться обратно, а это лететь 24 часа, возможно, больше. Поэтому в пятницу они не будут готовы к игре. Приедут в пятницу, будут готовиться к Краснодару», — приводит слова Лички ТАСС.
Также специалист рассказал, что защитник Сергей Паршивлюк, который получил повреждение в предыдущем матче РПЛ с «Ростовом» (2:1), продолжает готовиться индивидуально.
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