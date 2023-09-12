Агент Погба высказалась о дисквалификации футболиста из-за положительного допинг-теста

Рафаэла Пимента, агент полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, прокомментировала дисквалификацию футболиста из-за положительного допинг-теста, который француз сдал после матча 1-го тура итальянской Серии А.
«Мы ждём контрольных анализов и до тех пор ничего не можем сказать. Несомненно то, что Поль Погба никогда не хотел нарушать правила», — приводит слова агента журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
Напомним, у Поля Погба обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Это вещество, которое нельзя принимать без терапевтического исключения. Таким образом, Погба рискует получить максимальное наказание в виде четырёх лет дисквалификации.
Действующий контракт Погба с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года.
Погба станцевал с травмированным коленом:
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