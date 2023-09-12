В отеле Роналду опровергли информацию о помощи пострадавшим от землетрясения в Марокко

В отеле португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду опровергли информацию о помощи пострадавшим от землетрясения в Марокко.

«Это ложная информация. Все клиенты, которые живут у нас в данный момент, сделали заказ в обычном режиме», – цитирует представителя отеля Liberation.

Ранее испанская туристка заявила, что отель 38-летнего футболиста согласился разместить пострадавших от землетрясения.

Напомним, в Марокко произошло разрушительное землетрясение. Более 1000 человек погибли, сотни получили ранения. Есть сведения, что это землетрясение стало самым разрушительным в стране за последние 120 лет. Оно частично разрушило историческую часть города Марракеш, признанную наследием ЮНЕСКО.