Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарет Бэйл назвал причину, по которой его переход в «Манчестер Юнайтед» не состоялся

Гарет Бэйл назвал причину, по которой его переход в «Манчестер Юнайтед» не состоялся
Комментарии

Бывший нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о своём несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» из «Саутгемптона».

«Я отказался от предложения «Манчестер Юнайтед» и перешёл в «Тоттенхэм». В то время «Юнайтед» был крупнейшей командой в Премьер-лиге, выигрывавшей трофеи, с лучшими игроками и лучшим тренером.

Лёгким решением было бы перейти в «Юнайтед», крупнейший клуб Англии, когда я играл за «Саутгемптон». Всегда хочется играть в крупнейших клубах, но я принял решение играть в футбол. В этом возрасте многие игроки искали бы деньги и хотели бы перейти в более крупный клуб. Для моего развития было важно продолжать играть в футбол, поэтому я выбрал «Тоттенхэм», — приводит слова Бэйла Manchester Evening News.

Материалы по теме
«Реал» кардинально перестраивает стадион. Теперь газон хранят на шести этажах под землёй
Видео
«Реал» кардинально перестраивает стадион. Теперь газон хранят на шести этажах под землёй
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android