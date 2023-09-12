Гарет Бэйл назвал причину, по которой его переход в «Манчестер Юнайтед» не состоялся

Бывший нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о своём несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» из «Саутгемптона».

«Я отказался от предложения «Манчестер Юнайтед» и перешёл в «Тоттенхэм». В то время «Юнайтед» был крупнейшей командой в Премьер-лиге, выигрывавшей трофеи, с лучшими игроками и лучшим тренером.

Лёгким решением было бы перейти в «Юнайтед», крупнейший клуб Англии, когда я играл за «Саутгемптон». Всегда хочется играть в крупнейших клубах, но я принял решение играть в футбол. В этом возрасте многие игроки искали бы деньги и хотели бы перейти в более крупный клуб. Для моего развития было важно продолжать играть в футбол, поэтому я выбрал «Тоттенхэм», — приводит слова Бэйла Manchester Evening News.