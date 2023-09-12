Маттеус: готов ли Клопп попрощаться с «Ливерпулем» и вывести Германию из кризиса?

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнениями, кто должен возглавить национальную команду после отставки Ханса-Дитера Флика.

«В том, что наша национальная футбольная сборная больше не является одной из лучших в мире, вина не только тренера Флика, но прежде всего игроков. В клубах это работает, а в сборной не хватает того азарта, который демонстрировали наши баскетболисты. Я не тот, кто после поражения говорит, что в команде всё плохо. Но так в сборной уже больше года.

Всё было слишком спокойно и гармонично, точек трения не было. Что-то должно произойти, чтобы дать команде новый огонь. Вопрос в том, чего хочет федерация футбола Германии? Хочет краткосрочного решения сейчас, чтобы потом получить долгосрочное? Хочет ли прямо сейчас долгосрочное?

Я за то, чтобы сейчас найти тренера, выполняющего свою работу и после Евро, и ещё долгие годы потом. Краткосрочное решение было бы только промежуточным. Я бы его понял, пригласи Клоппа после чемпионата Европы. Однако, если вы ждёте Клоппа — дадите игрокам ещё один повод, поскольку новый тренер будет возглавлять сборную только до следующего лета.

Среди кандидатов, которых называют, есть такие, которые не хотели бы продолжать этот курс без трения — это Заммер и Клопп. Вопрос в том, готов ли Клопп попрощаться с «Ливерпулем» и вывести Германию из кризиса?

Нагельсманн будет доступен уже сейчас, но неизвестно, хотел бы он стать тренером национальной сборной в молодые годы, или предпочёл бы ежедневную работу в клубе», — приводит слова Маттеуса Sky Sports.