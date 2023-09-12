«Нужно собрать неуверенную команду, я это умею». Магат хочет возглавить сборную Германии

Немецкий тренер Феликс Магат заявил о желании возглавить сборную Германии.
«Я не знаю, какие требования у Немецкого футбольного союза (DFB) для кандидата на эту позицию. Но, на мой взгляд, очевидно, что нам сейчас срочно нужен кто-то, кто сможет снова собрать эту совершенно неуверенную в себе команду, которая уже не в состоянии соответствовать своему уровню.
И я думаю, что умею поднимать неуверенные команды и вселять в них уверенность, чтобы они снова играли хорошо. Я поднимал некоторые команды из нижней части таблицы Бундеслиги в середину или даже в верхнюю часть – и думаю, что это то, что сейчас нужно DFB», – приводит слова Магата Norddeutscher Rundfunk.
Напомним, Феликс Магат трижды выигрывал Бундеслигу: два раза с «Баварией», один раз с «Вольфсбургом». За последние шесть лет он занимал пост тренера только однажды – в «Герте» в 2022 году, которую спас от вылета из Бундеслиги.
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