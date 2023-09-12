«Манчестер Юнайтед» в связи с проблемами с Антони и Санчо может подписать Эль-Гази

Бывший вингер ПСВ Анвар Эль-Гази может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» обеспокоено ситуацией вокруг футболистов клуба Джейдона Санчо и Антони. Манкунианцы намерены в ближайшее время найти подходящего кандидата на позицию вингера. В офисе «Юнайтед» видят в Эль-Гази подходящего кандидата.

Нидерландский вингер имеет опыт выступления в английской Премьер-лиге за «Эвертон» и «Астон Виллу». В прошлом сезоне Эль-Гази провёл 31 матч за ПСВ во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом истёк 1 сентября этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.