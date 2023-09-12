«Манчестер Юнайтед» в связи с проблемами с Антони и Санчо может подписать Эль-Гази

Бывший вингер ПСВ Анвар Эль-Гази может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, руководство «красных дьяволов» обеспокоено ситуацией вокруг футболистов клуба Джейдона Санчо и Антони. Манкунианцы намерены в ближайшее время найти подходящего кандидата на позицию вингера. В офисе «Юнайтед» видят в Эль-Гази подходящего кандидата.
Нидерландский вингер имеет опыт выступления в английской Премьер-лиге за «Эвертон» и «Астон Виллу». В прошлом сезоне Эль-Гази провёл 31 матч за ПСВ во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом истёк 1 сентября этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
- 12 сентября 2023
-
00:59
-
00:50
-
00:45
-
00:34
-
00:31
-
00:31
-
00:21
-
00:15
- 11 сентября 2023
-
23:45
-
23:43
-
23:41
-
23:38
-
23:36
-
23:30
-
23:21
-
23:17
-
23:11
-
23:05
-
22:59
-
22:43
-
22:34
-
22:28
-
22:28
-
22:20
-
22:20
-
22:17
-
22:09
-
22:07
-
22:02
-
21:59
-
21:58
-
21:50
-
21:50
-
21:36
-
21:35