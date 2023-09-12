Дмитрий Баринов: сборная России должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался о национальной команде в контексте геополитической ситуации.
«У меня не изменилось отношение к вызовам в сборную. Единственное, всегда хочется играть против хороших соперников. Официальных игр не хватает. Мы всё равно должны собираться, при любых раскладах. Нет смысла созывать всех, когда нет соперников, но когда есть – обязательно. Сборная должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы.
Устали ли кататься по Азии и Африке? А мы не так часто собираемся, не так часто катаемся. Ни у кого не возникает проблем. Да, в том же Таджикистане было тяжёлое искусственное поле. Но там тоже играло большинство из тех игроков, кто до этого почти не вызывался. Хорошо, что мы не играли, ха-ха», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 12 сентября 2023
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