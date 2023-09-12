Баринов: кто ставил «Локо» на второе место до старта — разбираются. До него два очка

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался о результатах московского клуба.

«До второго места «Локомотиву» два очка. Так что те, кто нас на второе место ставил, в футболе разбираются. Когда Галактионов пришёл, он встряхнул команду, мы на эмоциях попёрли, выдавали победу за победой. А сейчас, мне кажется, соперники нас изучили. Да, начало не лучшее. С «Сочи» вот сыграли организованно и собрано. С «Балтикой» первый тайм получился такой же, во втором – безобразие. Скорее всего, расслабились после 3:0 в перерыве, хотя в раздевалке тренер говорил, что мы ещё не победили. В этом и есть разница между европейскими клубами и нашими. Когда в Европе команда ведёт 3:0, ей хочется забить ещё, а мы успокаиваемся, — сказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.