Баринов: кто ставил «Локо» на второе место до старта — разбираются. До него два очка

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался о результатах московского клуба.
«До второго места «Локомотиву» два очка. Так что те, кто нас на второе место ставил, в футболе разбираются. Когда Галактионов пришёл, он встряхнул команду, мы на эмоциях попёрли, выдавали победу за победой. А сейчас, мне кажется, соперники нас изучили. Да, начало не лучшее. С «Сочи» вот сыграли организованно и собрано. С «Балтикой» первый тайм получился такой же, во втором – безобразие. Скорее всего, расслабились после 3:0 в перерыве, хотя в раздевалке тренер говорил, что мы ещё не победили. В этом и есть разница между европейскими клубами и нашими. Когда в Европе команда ведёт 3:0, ей хочется забить ещё, а мы успокаиваемся, — сказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 12 сентября 2023
-
10:18
-
10:17
-
10:11
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:58
-
09:50
-
09:45
-
09:42
-
09:31
-
09:28
-
09:23
-
09:20
-
09:12
-
08:50
-
08:44
-
08:35
-
08:30
-
08:10
-
07:51
-
07:45
-
07:35
-
07:17
-
07:13
-
07:07
-
06:50
-
06:36
-
06:30
-
06:15
-
05:59
-
05:53
-
05:49
-
05:47
-
05:43