Алдонин: летнюю трансферную кампанию ЦСКА невозможно назвать оптимальной

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о трансферной кампании московского клуба.

«Летнюю трансферную кампанию ЦСКА невозможно назвать оптимальной, если больше не будет усилений. Но необходимо понимать по результатам и по матчам. Хотя мы и видели всех «армейских» новичков в деле, но сложить о них какое-то впечатление —задача непростая. Безусловно необходимо ещё посмотреть 5-6 матчей на Давилу и Келлвена. В целом пока трансферная компания не оптимальная, но и неплохая.

Будет ли тяжело ЦСКА, если клуб в итоге не подпишет латераля? В любом случае будет тяжело. Есть травмированные футболисты, Дивеев надолго выбыл. Независимо от того, смогут кого-то подписать или нет, будет тяжело. Будет ли команда полностью укомплектована, если латераль приедет до 14 сентября? Не хочу громких заявлений, необходимо просто постоянно бороться за чемпионство и находиться в зоне лидеров. Если это будет, тогда можно сказать, что команда оптимально укреплена. Показатель качества состава — это результат и место, на котором находится клуб», — приводит слова Алдонина Metaratings.