Баринов: для борьбы за РПЛ «Локо» нужны трансферы. Но, видимо, мы не можем никого купить

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов полагает, что для борьбы за чемпионский титул железнодорожникам в обязательном порядке нужно усиливать состав.
«Чтобы «Локомотив» мог бороться за титул, нам нужно усиление – это 100%. А так, если боженька поможет – то способны. Хотя, конечно, можно и с 13-ю игроками титул выиграть, как мы это сделали при Палыче. Но всё равно, считаю, трансферы нужны. Но сейчас, видимо, ситуация, что мы не можем никого привезти», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Прошлый сезон «Локомотив» закончил на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Сейчас команда Михаила Галактионова располагается на шестой строчке после семи сыгранных туров сезона-2023/2024.
- 12 сентября 2023
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