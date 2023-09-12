Карвахаль — о травмах Куртуа и Милитао: согласен со словами Гвардиолы о жёстком графике

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль высказался насчёт травм одноклубников Тибо Куртуа и Эдера Милитао, из-за которых они выбыли на продолжительный срок.
«Недавно я слышал, как Гвардиола говорил о жёстком игровом графике, и я отчасти с ним согласен. Мы вернулись с предсезонной подготовки, и те, кто только недавно находился в расположении в сборной, были вынуждены играть в матчах с «Миланом» и «Манчестер Юнайтед». Всем пришлось пройти через это тяжёлое испытание, чтобы заслужить место в основном составе. После четырёх дней тренировок редко бывает такое, чтобы тело совсем не пострадало и вы избежали травм. Думаю, что нужно уменьшить количество матчей и повысить их качество», — приводит слова Карвахаля Marca.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
- 12 сентября 2023
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