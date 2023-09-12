Дмитрий Баринов: Дзюба наладил атмосферу в «Локо»
Поделиться
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о нападающем железнодорожников Артёме Дзюбе.
«Конечно, Дзюба нам сильно помог. Плюс он человек с юмором, очень наладил атмосферу в раздевалке. Но он и напихать может очень сильно ― особенно тем, кто моментами забивает на игру. Если кто-то не добежит, то в перерыве он может очень жёстко высказать. Иногда и во время игры, но на поле я стараюсь его сдерживать», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Артём Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года на правах свободного агента. 25 мая 2023 года форвард продлил контракт с клубом до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.
Комментарии
- 12 сентября 2023
-
13:24
-
13:21
-
13:12
-
13:05
-
13:04
-
13:02
-
12:55
-
12:46
-
12:40
-
12:40
-
12:34
-
12:27
-
12:20
-
12:17
-
12:10
-
12:08
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:40
-
11:40
-
11:37
-
11:27
-
11:25
-
11:20
-
11:08
-
11:07
-
11:00
-
10:57
-
10:55
-
10:41
-
10:38
-
10:30
-
10:18
Партнерский контент