Дмитрий Баринов: Дзюба наладил атмосферу в «Локо»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о нападающем железнодорожников Артёме Дзюбе.

«Конечно, Дзюба нам сильно помог. Плюс он человек с юмором, очень наладил атмосферу в раздевалке. Но он и напихать может очень сильно ― особенно тем, кто моментами забивает на игру. Если кто-то не добежит, то в перерыве он может очень жёстко высказать. Иногда и во время игры, но на поле я стараюсь его сдерживать», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Артём Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года на правах свободного агента. 25 мая 2023 года форвард продлил контракт с клубом до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.