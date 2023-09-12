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Дмитрий Баринов: Дзюба наладил атмосферу в «Локо»

Дмитрий Баринов: Дзюба наладил атмосферу в «Локо»
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о нападающем железнодорожников Артёме Дзюбе.

«Конечно, Дзюба нам сильно помог. Плюс он человек с юмором, очень наладил атмосферу в раздевалке. Но он и напихать может очень сильно ― особенно тем, кто моментами забивает на игру. Если кто-то не добежит, то в перерыве он может очень жёстко высказать. Иногда и во время игры, но на поле я стараюсь его сдерживать», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Артём Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года на правах свободного агента. 25 мая 2023 года форвард продлил контракт с клубом до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.

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